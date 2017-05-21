Тюменские предприниматели интересуются установкой онлайн-касс

Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области проводит открытые классы для предпринимателей по обучению установке и использованию онлайн-касс. С начала мая занятия посетили уже больше 200 бизнесменов региона.

В классах предпринимателям рассказывают о преимуществах использования онлайн-касс, о сроках перехода на новый порядок, предоставляют информацию, касающуюся цен, установленных производителями ККТ на аппараты и фискальные накопители. Налогоплательщиков знакомят с логистикой поставок онлайн-касс с сайта производителя, пошагово объясняют правила регистрации в личных кабинетах на сайте nalog.ru, информируют о случаях, когда достаточно модернизировать имеющуюся технику.

Как отмечают в УФНС, чаще всего представителей бизнеса волнует, с какого периода они обязаны установить и начать использовать онлайн-кассы, где их купить, куда сдавать старую технику, можно ли применять их при расчете по банковским картам.

Всего в Тюменской области открыты шесть таких классов: два в Тюмени (ул. Товарное шоссе, 15 и ул. Малыгина, 54), в Тобольске (10 мкр, стр. 50), Ялуторовске (ул. Комсомольская, 11), в Ишиме (ул. Осипенко, 35) и в с. Омутинское (ул. Калинина д. 29).

Классы работают во вторник, среду и пятницу с 8 до 17 часов, в четверг — с 8 до 19 часов, а также каждые вторую и четвертую субботу месяца — с 10 до 15 часов, пишет "Вcлух.ру".

Напомним, с 1 июля текущего года на онлайн-кассы, согласно поправкам в ФЗ "О применении ККТ", должны перейти все владельцы кассовой техники. С 1 июля 2018 года — все предприниматели, использующие патентную систему налогообложения и ЕНВД.

