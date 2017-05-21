В Тюмени выбирают лучших робототехников

Победители регионального этапа Всероссийской Робототехнической олимпиаду составят сборную Тюменской области и отправятся защищать честь региона на заключительном этапе, который состоится в конце июня в IT-городе Иннополисе (Республика Татарстан).

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, региональный этап проходил в Тюменском педагогическом колледже, в нем приняли участие 170 человек из 42 школ, колледжей и кружков Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, а также Викуловского, Голышмановского, Казанского, Нижнетавдинского, Сладковского, Тюменского и Упоровского районов. Они состязались по разным номинациям.

В творческой категории 37 команд показали свои идеи получения недорогой и чистой энергии, способы борьбы с изменением климата. Викуловские школьники предложили систему защиты от паводка, нижнетавдинские – автономную снегоуборочную машину, ученики тюменской школы №68 представили умную парковку, подсказывающую свободные места.

В номинации "Углеродная нейтральность" роботы устанавливали солнечные панели и сажали деревья нужного вида, чтобы сбалансировать влияние вредных производственных выбросов. Самой сложной стала категория персональных интеллектуальных робототехнических систем для комфортной жизнедеятельности, где роботы должны были определять свое местоположение на поле и ориентироваться, определять характеристики объектов: форму, цвет, вес, длину, перемещать их в определенные зоны и т.д.

