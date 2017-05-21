Тюменские студенты учат рабочих делать правильную зарядку

Студенты Западно-Сибирского государственного колледжа в качестве инструкторов проводят зарядку для сотрудников различных предприятий и учреждений. Они показывают упражнения, разработанные тюменскими педагогами специально для разных профессий.

Как рассказал член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Георгий Шатохин, учащиеся специальности "Физическая культура" Иван Стешенцев, Мария Богданова и Ольга Беллендир уже побывали на разных заводах, в компаниях в рамках проекта "Тюменская область – территория здорового образа жизни".

Ранее педагоги колледжа разработали комплекс упражнений для людей разных профессий, который помогает держать в тонусе тело и тренировать дух. Учитывая специфику работы (сидячая, у станка, и т.д.), специалисты предлагают выполнять разные упражнения на разные группы мышц. Например, у тех, кто занят тяжелым физическим трудом, задействованы все группы мышц. Им, чтобы хорошо себя чувствовать, необходимы упражнения, которые направлены на расслабление рук, туловища и ног. Сидящим у компьютера нужно разминать шею и делать упражнения для глаз. А нервное напряжение поможет снять растяжка и дыхательная гимнастика, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".