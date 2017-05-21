В Тюмени любители природы наблюдают за соловьями

Тюменцы могут принять участие в акции "Соловьиные вечера". Для этого нужно прийти на место, где есть эти птицы, и посчитать их.

Как рассказал сотрудник Тюменского государственного университета, координатор международных программ по биоразнообразию в Центральной Азии Максим Митропольский, традиционно соловьи обитают в районе Набережной Туры, в Гилевской роще, у озера Алебашева, в Центральном и Ленинском округе Тюмени. "Появляются эти пернатые и в молодом малозеленом Восточном округе", - добавил эксперт. По итогам наблюдений любителям природы необходимо записать время, место и количество птиц.



Организаторы отмечают популярность акции среди горожан. В этом году "Соловьиные вечера" проходит уже в четвертый раз. И если ранее было 5-7 участников, то в 2016 году уже 34 человека, из них 26 не связаны ни с Союзом охраны птиц, ни с биологией. Также в акции принимают участие жители Ишима и Ялуторовска, пишет "Тюмeнская область сeгодня".