В Тюмени любители природы наблюдают за соловьями

08:27 21 мая 2017
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vkurier.by
| Фото: vkurier.by

Тюменцы могут принять участие в акции "Соловьиные вечера". Для этого нужно прийти на место, где есть эти птицы, и посчитать их.

Как рассказал сотрудник Тюменского государственного университета, координатор международных программ по биоразнообразию в Центральной Азии Максим Митропольский, традиционно соловьи обитают в районе Набережной Туры, в Гилевской роще, у озера Алебашева, в Центральном и Ленинском округе Тюмени. "Появляются эти пернатые и в молодом малозеленом Восточном округе", - добавил эксперт. По итогам наблюдений любителям природы необходимо записать время, место и количество птиц.

Организаторы отмечают популярность акции среди горожан. В этом году "Соловьиные вечера" проходит уже в четвертый раз. И если ранее было 5-7 участников, то в 2016 году уже 34 человека, из них 26 не связаны ни с Союзом охраны птиц, ни с биологией. Также в акции принимают участие жители Ишима и Ялуторовска, пишет "Тюмeнская область сeгодня".

Теги: птицы , экология
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