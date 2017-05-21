В "Курилке Гутенберга" тюменцы поговорят об освоении Марса

Трехкратный победитель Science Slam, инженер Лев Максимов в рамках образовательного проекта "Курилка Гутенберга" расскажет тюменцам о том, как ученые Земли планируют начать освоение Марса, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Цикл кратких лекций, который пройдет в ближайшее воскресенье в молодежном театральном центре "Космос", также будет включать выступления других экспертов. Аспирант кафедры экологии и генетики института биологии ТюмГУ, Сергей Артёменко, на примере рек и других экосистем, расскажет слушателям о сложном процессе самовосстановления, а архитектор Антон Канаткин поведает о проблемах современного строительства и о путях их решения.

"Проект проходит в Тюмени уже в 4 раз, - рассказывает организатор Артем Путилов. - Вообще мы планировали проводить проект ежемесячно, но в марте и апреле столкнулись с определенными трудностями и перенесли лекторий на май. Поиск спикеров задача не всегда легкая, потому что наши спикеры это магистранты, преподаватели, аспиранты, кандидаты и доктора наук. Люди занятые, сами понимаете, но стараемся договариваться, чтобы им было удобно и комфортно у нас выступать.

Начало первой лекции намечено на 16 часов. Вход для слушателей свободный, но зарегистрироваться на мероприятие нужно заранее. Сделать это можно в официальной группе проекта в социальной сети "ВКонтакте".