Смартфонам больше не страшны огонь, вода и медные трубы

Уральцы могут быть спокойны за свои гаджеты. Смартфоны теперь не должны бояться воды, огня, газа, электричества и краж. "МегаФон" предлагает оформить бесплатную страховку при покупке умных телефонов стоимостью от 5 000 рублей во всех салонах региона и интернет-магазине.

Россияне не расстаются со смартфонами. Например, почти каждый второй берет его с собой в ванную комнату и уборную, где у каждого пятого смартфон падал в воду. Страховка поможет пережить это с улыбкой. Она также покроет ущерб от попадания молнии. Невероятная статистика, что Земля испытывает 25 миллионов ударов молний каждый год – более 100 атак в секунду – подтверждает, что наличие этого пункта не будет лишним.

Перечень страховых случаев включает повреждение смартфона от любой жидкости, в том числе конденсата, а также пожара, поджога, воздействий электротока, взрыва бытового газа, поломки от падения с высоты или при случайном падении какого-то предмета на телефон, и даже в случае кражи, разбоя.

"Смартфон с нами целый день – от сигнала будильника утром до вечернего просмотра соцсетей. Выход из строя "мобильного друга" – большой стресс. Наше предложение поможет быстро и без дополнительных расходов восстановить работу гаджета", – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале Сергей Алферов.

Отправляться в путешествие с новым телефоном также стало спокойнее. Страхование от механического повреждения и краж распространяется на весь мир, даже в странах с самым высоким уровнем преступности: Южной Америке, Центральной Америке, странах Карибского бассейна и пр.

Бесплатная страховка доступна для оформления абонентам тарифных планов "Все включено" с 15 мая по 14 июля 2017 года при покупке смартфона стоимостью от 5 000 рублей в салонах "МегаФона" и в интернет-магазине. Телефон будет бесплатно застрахован на 12 месяцев.