Тюменская студентка признана самой фотогеничной в России

Студентка тюменского Западно-Сибирского государственного техникума Софья Криводанова завоевала титул "Самая фотогеничная студентка России" и вошла в пятерку лучших студенток страны, пишет "AиФ в Зaпадной Cибири".
Финал всероссийского студенческого конкурса красоты, грации, спорта и таланта прошёл в Новосибирске. Из сотен претенденток в финал прошли только 25, в том числе жюри выбрали тюменку Софью Криводанову.
Критериями отбора участниц были сценическая культура, коммуникабельность, знание этикета, грация, интеллектуальные и творческие способности, артистизм.
В ходе финального мероприятия студентки участвовали в серии фотосессий и дефиле, конкурсе талантов, спортивных и интеллектуальных марафонах, конкурсе "Я-патриот России".
В состав жюри конкурса вошли известные актеры, режиссеры, продюсеры, композиторы, члены оргкомитетов и жюри национальных конкурсов красоты.
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