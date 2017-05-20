Андрей Пантелеев: тюменские музеи должны обмениваться фондами

Тюменским музеям необходимо налаживать сотрудничество в части обмена фондами. Это повысит туристический потенциал муниципалитетов, заявил в интервью агентству "Тюменская линия" директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

"Музеи должны не конкурировать между собой, а общими усилиями генерировать рост туристического потока, привлекать людей. К любому музею и историко-культурному объекту необходимо относиться, в том числе, и как к инвестиционному проекту, заботясь о его окупаемости. Это позволит сберечь нашу культуру, сохранить творческое наследие предков, воспитать подрастающее поколение в духе уважения к отечественной истории", - считает он.

Напомним, что в соответствии с региональной программой развития туризма, которую губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал в 2014 году, к 2020 году планируется увеличить количество российских туристов и экскурсантов, посещающих Тюменскую область, до 2,2 млн человек. Число иностранных туристов должно увеличиться до 48,4 тыс. человек. В 2016 году в Тюменской области побывали 2 млн туристов, в том числе около 50 тыс. иностранцев.