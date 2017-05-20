В Тюмени пройдет второй фестиваль отцов и детей #ПАПАТУТ

Второй фестиваль отцов и детей #ПАПАТУТ пройдет в Тюмени 8 июля, во Всероссийский день семьи, любви и верности. Папы примут участие в лекциях и мастер-классах, узнают, где в городе можно интересно провести время со своим ребенком, научат своих детей чему-то новому и просто отдохнут.
Региональный проект "Моя территория" приглашает к сотрудничеству организаторов какого-либо блока фестиваля отцов и детей #ПАПАТУТ. С предложениями необходимо обратиться к менеджеру проекта Кристине Ходос в личные сообщения.
На фестивале запланированы уличные игры, аниматоры для детей, увлекательные фотозоны, чтобы сделать снимок на память, образовательная программа из лекций и лайфхаков от экспертов, серия мастер-классов и интерактивов от развивающих центров и даже релакс-зона для мам.
Кстати, сегодня, 20 мая организаторы #ПАПАТУТ установят детскую площадку на городском фестивале "Жара", который пройдет в Гилевской роще с 11:00 до 19:00, пишет "Мегaтюмень".
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