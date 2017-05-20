Тюменские общественники выстраивают работу с полицией

В УМВД России по Тюмени состоялось очередное заседание общественного совета. На нем состоялось вручение удостоверений участникам нового состава, после чего общественники подвели первые итоги и наметили план работы.

Начальник тюменского отдела УМВД России Петр Вагин отметил, что полиция будет в тесном взаимодействии работать с общественным советом.

"Уже заметны первые результаты и вовлеченность членов общественного совета в мероприятия и проблемы городской полиции. Надеемся на дальнейшую слаженную работу", — прокомментировал он.

Как рассказал председатель совета, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин, в рамках заседания участники вновь обратились к вопросам, которые были озвучены на предыдущей встрече. Например, говорили о мерах обеспечения интернет-безопасности для детей и подростков, о повышении эффективности работы участковых, о борьбе с курением на территории спортивных учреждений и в жилых домах. До этого состоялось рабочее совещание, посвященное мерам безопасности в развлекательных учреждениях Тюмени, в котором поучаствовали и общественники.