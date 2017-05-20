Тюменские общественники выстраивают работу с полицией

В УМВД России по Тюмени состоялось очередное заседание общественного совета. На нем состоялось вручение удостоверений участникам нового состава, после чего общественники подвели первые итоги и наметили план работы.
Начальник тюменского отдела УМВД России Петр Вагин отметил, что полиция будет в тесном взаимодействии работать с общественным советом.
"Уже заметны первые результаты и вовлеченность членов общественного совета в мероприятия и проблемы городской полиции. Надеемся на дальнейшую слаженную работу", — прокомментировал он.
Как рассказал председатель совета, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин, в рамках заседания участники вновь обратились к вопросам, которые были озвучены на предыдущей встрече. Например, говорили о мерах обеспечения интернет-безопасности для детей и подростков, о повышении эффективности работы участковых, о борьбе с курением на территории спортивных учреждений и в жилых домах. До этого состоялось рабочее совещание, посвященное мерам безопасности в развлекательных учреждениях Тюмени, в котором поучаствовали и общественники.
"Мы выстраиваем работу таким образом, чтобы, с одной стороны, помочь полиции повысить свою эффективность, с другой — обеспечить четкую обратную связь ведомства с населением, помочь людям в решении актуальных вопросов, связанных с деятельностью правоохранительных органов в Тюмени. Новый состав общественного совета демонстрирует слаженность, активность и инициативность", — прокомментировал Александр Пересторонин.
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