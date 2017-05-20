В Ишиме собрана коллекция изданий "Конька-Горбунка" на разных языках

Более двух десятков иноязычных изданий сказки "Конек-Горбунок" представлено в уникальной коллекции Ишимского историко-художественного музея. Здесь можно встретить переводы знаменитого произведения на французском, японском, испанском, немецком, табасаранском и английском языках.

"К нам на церемонию вручения Международной литературной премия имени Петра Ершова приезжают писатели не только со всей России, но и со всего мира - Англия, Кипр, Австралия, Израиль. Потом у нас налаживаются связи, складываются дружеские отношения. К нам присылают самые разные издания "Конька-Горбунка", - рассказала заведующая музеем Надежда Проскурякова в интервью агентству "Тюмeнская линия".

Одна из дипломантов конкурса Инна Векслер живет в израильском городе Хайфа. Она прислала в Ишим "Конька-Горбунка" на иврите.

"Люди, переехавшие в Израиль из республик бывшего Союза, быстрее осваивали древнееврейский по русской сказке", – пояснила Надежда Проскурякова.

В качестве учебного пособия использовала "Конька-Горбунка" и преподаватель Коринн Рот, которая обучала французскому языку детей племени туарегов из африканской страны Буркина-Фасо. "Она прислала нам видео этого урока, и как они вместе с детьми делали иллюстрации к нашей сказке", - рассказала Надежда Проскурякова.

Сейчас работники музея просят всех своих гостей прочитать любимую сказку на своем языке, и уже сформировалась целая фонотека. Есть записи на итальянском, на японском, на табасаранском языках. На табасаранский язык, на котором говорят в многоязычном Дагестане, и который считается одним из сложнейших языков мира, "Конька-Горбунка" перевел один из лучших современных поэтов Шамиль Казиев, лауреат первой премии Ершова.

"Когда он читал с детства знакомую и любимую сказку на табасаранском – впечатление было мощное", - делится Надежда Проскурякова.