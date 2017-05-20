Глава Северо-Казахстанской области поблагодарил тюменцев за помощь

Отдельную благодарность тюменцам, доставившим восемь тонн гуманитарного груза в Петропавловск, выразил глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании XXII сессии региональной Ассамблеи народа Казахстана.

"Каждый человек, каждая семья не застрахованы от проблем, от беды, и когда у кого-то случается беда, мы приходим все и поддерживаем, потому что такой у нас народ, такие у нас традиции, — отметил он в своем выступлении. — Мы видим, что с начала паводковой ситуации все люди, вне зависимости от вероисповеданий и национальности, приходили и помогали. Молча, без всяких призывов, потому что такой у нас народ".

Тюменцы всем составом делегации по приглашению Ассамблеи народа Казахстана приняли участие в работе XXII сессии. Руководитель группы, глава Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев, выступая с трибуны, напомнил, что шесть лет назад, 18 мая 2011 года, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Северо-Казахстанским секретариатом Ассамблеи народа Казахстана и Национально-культурной автономией казахов Тюменской области. За это время стороны многому научились друг у друга, принимая участие в мероприятиях по обе стороны границы, а партнерские отношения переросли в личную дружбу.

Есенгалий Ибраев отметил заботу правительства Тюменской области о соотечественниках в Северном Казахстане, в частности, сказал, что в минувший праздник Наурыз ему было очень приятно вручить от имени губернатора Тюменской области Владимира Якушева сертификат обществу русской культуры Ассамблеи народа Казахстана на приобретение концертных костюмов для фольклорных коллективов. Ибраев также выразил благодарность акимату Северо-Казахстанской области за поддержку казахских общественных объединений в российском приграничье.

Инициатором сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения соседям в канун Дня Победы выступил координационный совет национально-культурных объединений Тюменской области совместно с Национально-культурной автономией тюменских казахов. С приходом большой воды в регион организаторы расширили географию и приступили к сбору гуманитарной помощи для пострадавших от стихии жителей Ишима. 16 мая гуманитарный груз, состоящий из нескоропортящихся продуктов питания, был доставлен адресатам в два пункта назначения — Ишим и Петропавловск.