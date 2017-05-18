Японский профессор проводит мастер-класс для российских нейрохирургов в ФЦН Тюмени

Фото пресс-службы ФЦН

Специалисты из разных городов России принимают участие в международном образовательном курсе "Сосудистая нейрохирургия при патологии брахиоцефальных артерий", который проходит на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 18–19 мая под руководством главного врача центра Альберта Суфианова и профессора из Японии Катсуми Такизава.

Традиционно конференция включает в себя не только обширную лекционную программу, но и практику. Участники посетят мастер-классы ведущих профессионалов и рассмотрят примеры живой хирургии.

Профессор Суфианов, приветствуя гостей мероприятия, отметил, что образовательный цикл по данной тематике проводится впервые и знания, полученные здесь, несомненно, будут востребованы в российских городах.

"Совмещение теории и практики — бренд нашего центра. Мы предлагаем участникам комплексный подход, специалисты узнают много нового и интересного, чтобы потом применить все это у себя в клиниках. Некоторые участники не в первый раз приехали к нам на конференцию, но я также вижу много новых гостей. Каротидная хирургия — важная, актуальная тема, в России большое количество пациентов, нуждающихся в такой помощи. Именно для того, чтобы сделать ее более доступной, мы и организуем такие курсы", — подчеркнул он.

Профессор Катсуми Такизава руководит отделением нейрохирурги госпиталя японского красного креста в городе Асахикава. В первый день образовательного курса в Тюмени он рассказал слушателям об особенностях хирургического лечения больных с сосудистой патологией и провел мастер-класс по отработке практических навыков на каротидном материале на территории областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Катсуми Такизава приехал в Тюмень в сопровождении съемочной группы японской телекомпании, которая снимает передачу об оказании медицинской помощи детям по всему миру и намерена осветить работу Федерального центра нейрохирургии по этому направлению. Японские телевизионщики в России не первый раз, их творческий опыт — это 40 стран мира и сотни видеосюжетов и передач на различные темы, в основном, экономические. Их очередная работа, где будет рассказано и о Тюмени, посвящена именно нейрохирургии.

Также в качестве лектора на конференции выступает один из ведущих российских специалистов по сосудистой нейрохирургии, заслуженный врач Российской Федерации, руководитель нейрохирургического центра ФБУ "3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского" Минбороны РФ Геннадий Антонов.

По его словам, являясь пропагандистами новых технологий в российской медицине, вместе с Альбертом Суфиановым они часто обсуждают актуальные вопросы развития отрасли и повышения профессионального уровня молодых врачей. Сложность операций, которые рассматривают участники конференции, заключается в том, чтобы не допустить ни одной малейшей ошибки, ведь это может привести к серьезным осложнениям и надолго привязать пациента к стационарному лечению.

"В Тюмени великолепный нейрохирургический центр, оборудованный по последнему слову медицинских возможностей, и конечно, такое учреждение должно использоваться в качестве учебного подразделения для молодых и развивающихся специалистов. Что касается подхода профессора Катсуми, то он скорее чисто нейрохирургический, а у нас в России преобладает сосудистая школа. Но не имеет значения, насколько различаются эти взгляды, главное, чтобы результат был положительным, ведь колоссальное количество пациентов нуждается сегодня в адекватной медицинской помощи", — сказал Геннадий Антонов.

В первый день участникам удалось получить ценные знания от лекторов, увидеть операцию, транслируемую в зал в формате 3D, задать спикерам огромное число вопросов.

Отметим, что на второй день в рамках образовательного курса запланированы лекции по операциям на сонной артерии, стентированию больных с патологией брахиоцефальных артерий, по тромбэластографии как методу подготовки, профилактики и мониторинга больных с сосудистой и нейрохирургической патологией и другие. Кроме того, пройдут два занятия по живой хирургии. По итогам конференции участникам вручат сертификаты.

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация нейрохирургов Тюменской области и Кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.