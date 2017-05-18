Светлана Сидорова: музеи вступают на новую ступень развития

Музеи занимают особое место в культуре человека: это способ сохранения памятников — материальных и духовных, площадка для большой научно-просветительской и образовательно-воспитательной работы. Об этом заявила генеральный директор ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" Светлана Сидорова, поздравляя своих коллег и всех тюменцев с Международным днем музеев.

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Международный день музеев появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника.

В Тюменской области богатая история музейного дела. В настоящее время действуют не только государственные музеи, но и частные коллекции, а также музеи предприятий, учебных заведений. Разработана концепция единого туристического кластера, в который вошли обновленные музейные объекты Тюмени, Ялуторовска, Ишима и Тобольска. Под эгидой "Тюменского музейно-просветительского объединения" начинается новый этап становления музеев как значимого ресурса развития общества, культуры и экономики региона.

"Новое время выдвигает новые требования и задачи. Современные музеи Тюменской области должны не только продолжать свои традиции, но и становиться более интересными и востребованными для нынешнего и новых поколений региона, живущих в эпоху информационной и технологической революций, быть одними из наиболее важных инструментов в приобщении граждан к богатствам исторического и культурного наследия, к памятникам отечественной культуры, формировать у них высокие культурные потребности", — отметила Сидорова.

Руководитель Тюменского музейно-просветительского объединения также отметила заслуги музейных работников, которые со знанием дела хранят традиции, связывая прошлое и настоящее, сохраняя подлинные ценности, а также придумывают и внедряют новые форматы работы, делая свою работу ближе, доступнее и интереснее для людей.

Так, одним из ярких проектов, который уже стал прочно ассоциироваться у тюменцев с Международным днем музеев, стала акция "Ночь музеев". В этом году она пройдет 20 мая под названием "Музейная революция".

"Мы приглашаем жителей и гостей региона погрузиться в невероятную атмосферу "Ночи музеев". Это будет масштабное мероприятие — несколько площадок, открытие экспозиции, культурные марафоны и выступления наших друзей. Запланирована обширная программа не только в Тюмени, но и в Тобольске и Ялуторовске. Это отличный шанс приобщиться к искусству или открыть для себя новые грани тюменских музеев", — добавила Светлана Сидорова.

Подробная информация о платных и бесплатных мероприятиях "Музейной ночи – 2017" в программе акции на сайте.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское музейно-просветительское объединение" создано 8 декабря 2016 года. Учреждение включает в себя музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Тобольский историко-архитектурный музей заповедник и Ялуторовский музейный комплекс. Генеральный директор объединения — Светлана Сидорова.