Тюменцам предлагают добраться до работы без машин

14:25 18 мая 2017
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pixabay.com

19 мая жителей Тюмени приглашают присоединиться к всероссийской акции "На работу на велосипеде".

"В этот день россиянам предлагают сменить свой привычный вид транспорта на двухколесный. Мероприятие призвано напомнить, что велосипед является прекрасной альтернативой личным автомобилям и общественному транспорту. Он удобен, экономичен, экологичен, а самое главное, полезен для здоровья. Сейчас около 200 тысяч тюменцев имеют двухколесный транспорт", — рассказывают в городском департаменте по спорту.

Всероссийская акция "На работу на велосипеде" проходит второй год подряд. Ожидается, что на этот раз к ней присоединятся жители пятидесяти городов.

Теги: велосипеды
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