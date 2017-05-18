Тюменцам предлагают добраться до работы без машин

19 мая жителей Тюмени приглашают присоединиться к всероссийской акции "На работу на велосипеде".
"В этот день россиянам предлагают сменить свой привычный вид транспорта на двухколесный. Мероприятие призвано напомнить, что велосипед является прекрасной альтернативой личным автомобилям и общественному транспорту. Он удобен, экономичен, экологичен, а самое главное, полезен для здоровья. Сейчас около 200 тысяч тюменцев имеют двухколесный транспорт", — рассказывают в городском департаменте по спорту.
Всероссийская акция "На работу на велосипеде" проходит второй год подряд. Ожидается, что на этот раз к ней присоединятся жители пятидесяти городов.
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