Пару из тюменского села наградили за фантастически долгий брак

Накануне памятную медаль в Аромашевском районе вручили супругам Шакировым, которые состоят в браке уже семьдесят лет.

Мавлют и Шамсинур появились на свет в октябре 1927 года с разницей в день. Они вместе росли, учились и работали в родном колхозе.

"Дружба переросла в любовь, и в 19 лет молодые люди решили создать семью, зарегистрировав свои отношения в Новоаптулинском сельском совете в 1947 году", — рассказывают в региональном управлении загса.

За долгую совместную жизнь супруги Шакировы обзавелись восьмью детьми, сейчас у них одиннадцать внуков и четырнадцать правнуков.

Как отмечают в органах загса, медаль за столь долгий брак в Тюменской области вручили впервые.