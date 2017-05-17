Пару из тюменского села наградили за фантастически долгий брак

Накануне памятную медаль в Аромашевском районе вручили супругам Шакировым, которые состоят в браке уже семьдесят лет.
Мавлют и Шамсинур появились на свет в октябре 1927 года с разницей в день. Они вместе росли, учились и работали в родном колхозе.
"Дружба переросла в любовь, и в 19 лет молодые люди решили создать семью, зарегистрировав свои отношения в Новоаптулинском сельском совете в 1947 году", — рассказывают в региональном управлении загса.
За долгую совместную жизнь супруги Шакировы обзавелись восьмью детьми, сейчас у них одиннадцать внуков и четырнадцать правнуков.
Как отмечают в органах загса, медаль за столь долгий брак в Тюменской области вручили впервые.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru