Тюменцев приглашают на фотовыставку от участников автопробега до Горного Алтая

Фото предоставлено организаторами выставки

Выставка "Тюмень — Горный Алтай. 5000 верст" откроется в Центральной городской библиотеке 18 мая. На ней можно будет увидеть уникальные фотографии из экспедиции, которую в феврале этого года совершили члены кинофотоклуба "Зоркий" Алексей Самсонов и Владимир Иванов.

"Зимний Горный Алтай удивительно красив и непривычен взгляду жителей равнин. Снег и ледники способны придать природным ландшафтам особую неповторимую живописность, которую больше нигде не встретишь. Фотохудожникам удалось увидеть и сильно заснеженный перевал Кату-Ярык, и южный берег знаменитого Телецкого озера, который не замерзает. Каждая фоторабота — это нестандартное мнение художника, высказанное с помощью композиции и ракурса, но при этом понятное без слов любому зрителю", — рассказали в библиотеке.

На встрече пройдет мастер-класс по фотоискусству.

Место проведения: Центральная городская библиотека МАУК "ЦГБС" (ул. Луначарского, 51), тел.: 43-28-48. Начало в 16 часов. Вход свободный.