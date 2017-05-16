В одной из крупнейших тюменских медицинских династий — почти два десятка врачей

На муниципальном этапе конкурса "Семья года — 2017" первое место в номинации "Семья — хранитель традиций" заняла династия врачей Погорелых. Она насчитывает 24 медицинских работника: 18 врачей и 6 медсестер. Десяток из них трудятся или трудились в Тюменской области.

В числе специалистов династии — стоматологи, кардиологи, терапевты, рентгенологи, психотерапевты, наркологи, спортивный врач, работники лабораторий и физиокабинетов, рассказывают в областном департаменте здравоохранения.

На конкурсе семью представила врач-психотерапевт центра реабилитации "Тараскуль" Елена Томина. Игорь Михайлович Погорелый, ее отец, до выхода на пенсию работал врачом-наркологом и стоял у истоков Областного наркологического диспансера. Бабушка Елены по папиной линии, Астерия Погорелая, проработала в медицине 62 года и закончила трудовую деятельность в 80 лет. Во время Великой Отечественной войны она работала в тюменском госпитале. бабушка Елены Томиной по маминой линии проработала в медицине до 55 лет — медсестрой в педиатрии.