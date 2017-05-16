Тюменских студентов массово проверяют на ВИЧ

09:40 16 мая 2017
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pixabay.com

В Тюменской области всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" началась с вузовской недели тестирования на ВИЧ. Пройти экспресс-тест на это заболевание предложат студентам высших и средних профессиональных образовательных учреждений Тюмени. Среди них — ТюмГУ, ТИУ, ГАУ Северного Зауралья, Тюменский лесотехникум и Колледж водного транспорта.

По словам организаторов, к акции присоединятся и школы области — для ребят проведут информационные профилактические и творческие мероприятия.

Проверить свое здоровье во время акции, которая продлится до 21 мая, смогут и горожане. В Тюмени мобильное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет на Цветном бульваре 20 мая с 12 до 18 часов, сообщают в региональном Центре профилактики и борьбы со СПИДом.

Теги: ТИУ , ТюмГУ , студенты , профилактика , ВИЧ
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