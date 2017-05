Топ мероприятий в Тюмени на 15–21 мая: жара, детский рок и походы по музеям

Эта неделя в Тюмени стартует с Международного дня семьи, а завершится "Ночью музеев" и целым парадом фестивалей для горожан всех возрастов и интересов. Ожидается очень насыщенный уик-энд, к нему стоит подготовиться заранее! Проект "Афиша Тюмени" поможет составить культурное расписание.

В понедельник, 15 мая, в Тюменской филармонии в 19:00 состоится концерт RESONANCE с рок-хитами в аранжировке симфонического оркестра в рамках Белого тура. "The Prodigy", "Rammstein", "Metallica", "AC/DC", "The Who", "Led Zeppelin", "Limp Bizkit", "Placebo", Найк Борзов и "Гражданская Оборона" — и никому уже не нужны программки. Все композиции на слуху. Остаются только удивление и восхищение той фантазией, с которой музыканты подошли к обработке известных хитов, звучащих в их исполнении узнаваемо и одновременно по-новому. Билеты 1000–1800 рублей.

Театр "Солнце Сибири" представит спектакль "Уроки сердца". Противоречивая, провокационная, наболевшая — глубоко нежная и болезненно взрослая история. Об одиночестве людей, живущих в одной квартире. И край желаний для них — простое счастье. И хочется гнаться за ним за тридевять земель, хотя, возможно, секрет в том, чтобы не выходить за двери, но понять свое сердце. Начало в 19:00 по адресу ул. Осипенко, 81. Стоимость билета 350 рублей. Повторный показ 17 мая в это же время.

В 20:00 в Fabric bar выступит Mercury Trio — джазовый треугольник, состоящий из саксофона, гитары и контрабаса. В их исполнении прозвучит нестареющая классика жанра. Вход 200–300 рублей.

16 мая в 10 часов в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) — открытие VII городского фестиваля-конкурса самодеятельного творчества ветеранских клубов и организаций "Рубиновый микрофон".

Уличная игровая программа "Семья талантами богата!" пройдет на площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24) в 17 часов. В игровой программе можно будет участвовать всей семьей. Взрослые и дети будут соревноваться на звание самой дружной и крепкой семьи. Еще одна концертно-развлекательная программа "Моя семья — моя радость!", посвященная Международному дню семьи начнется в 18 часов на уличной площадке Центра русской культуры (ул. Камчатская, 138А).

Вечером Тюменский драмтеатр приглашает на спектакли. В большом зале покажут "Крейцерову сонату", в малом зале — "Грязнулю". Начало в 19:00. Билеты 400 – 700 рублей.

В это же время в Доме печати концерт "Аффинаж". Это синематографичный нуар-шансон, притворяющийся то поп-роком, то дарк-фолком: баян, тромбон, акустическая гитара и укулеле, хитроумные басовые партии, вокал, срывающийся с шепота на крик. Цена билетов от 600 рублей.

17 мая в Тюменской филармонии премьера. В органном зале тюменцев приглашают послушать Сюиту №2 для флейты с оркестром си минор Баха. Солист — Тимур Богатырев (флейта). Цикл Баховских вечеров завершит исполнение "Кофейной кантаты" с соответствующей традиционной церемонией — дегустацией знаменитого напитка! Начало в 19:00, стоимость билетов 200–300 рублей.

В драмтеатре в 19:00 гангстерская комедия "Пули над Бродвеем". На глазах зрителя рождается спектакль театральный и одновременно разворачивается спектакль жизни театрального закулисья. Билеты 200–800 рублей.

В FABRIC BAR стартует Future Shorts — крупнейший в мире фестиваль короткометражного кино и анимации, показы которого проходят более чем в 20 странах. Новая весенняя программа "Потепление" — это 7 фильмов, созданных режиссерами со всех уголков планеты. Истории о любви, выборе, поиске себя и адаптации к меняющемуся миру. Начало в 20:00, показы пройдут до 20 мая. Рассчитано на зрителей старше 18 лет. Стоимость билетов 200–300 рублей.

В Тюменском драмтеатре в четверг показывают спектакль "Ханума". Это классическая комедия-водевиль, яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение! Начало в 19:00, билеты 400–1000 рублей.

Театральная студия "Май" представит 18 мая спектакль "Августовские любовники". В спектакле театр пытается разобраться, как любовь рождается впервые, как она умирает и что бывает после. Разобраться с тем, как мы воспринимаем это чувство в юности и спустя время. Показ пройдет в МТЦ "Космос", начало в 19:00. Вход 250–350 рублей.

В Тюменской филармонии пройдет концерт победителя шоу "Голос" Иеромонаха Фотия. Здесь меломанам предстоит услышать подлинные шедевры вокального искусства в исполнении лучшего современного вокалиста Русской Православной церкви. Начало в 19:00, билеты от 1200 до 2700 рублей.

В Rocketa club 18 мая в 19:00 выступит коллектив WE ARE INTERVIEW. В желании создать мощный и импульсивный инди-рок, музыканты вдохновились Black Keys, Foo Fighters, QOTSA, приправили это дело налетом танцевальной современности в духе The Killers, The Strokes и прочих Franz Ferdinand и качественно записали дебютный EP "Monster Monster" (2017), с которым отправились в первое концертное путешествие в Россию. Билеты 300 рублей.

В Доме печати в 20:00 группа "Пошлая Молли". Они ворвались в наши трек-листы совершенно неожиданно и заняли там своё достойное место, при этом отличаясь от всего ранее услышанного не просто звуком, но и создаваемой атмосферой и возможностью взглянуть на окружающий мир совершенно в других тонах. Стоимость билетов 700 рублей.

На сцену ресторана "Максимилианс" в этот день выйдет Макс Барских. Да-да, это тот самый — "в голове моей туманы-маны"… Как говорит Барских, материал для творчества он черпает из собственных переживаний. И каждая песня становится хитом и взлетает на вершины музыкальных чартов. Например, "Займемся любовью" всего за пару недель установила миллионный рекорд по количеству просмотров на YouTube. Начнется выступление в 21:00, билеты 1200–2500 рублей.

Впервые в Тюмени 19 мая состоится благотворительный рок-фестиваль "Поможем детям". В нем примут участие как мэтры тюменской рок-сцены, так и довольно молодые коллективы. Все вырученные средства направят на лечение девочки Аиши. Начало в 19:00 в FreeDom Club/рок-баре Арк-72. Предпродажа билетов по 200 рублей, на входе — 250 рублей.

В театре "Ангажемент" в пятницу показ спектакля "Очень простая история", ему исполняется 15 лет. Простая, почти библейская история о душевном ожесточении людей и чистом, праведном мире природы. О том, что животные оказываются ближе к заповедям Христа, чем люди. Магия театра помогает им спасти только затеплившуюся новую жизнь. Начало в 19:00, билет 400 рублей.

В драмтеатре в 19:00 спектакль "Три товарища" по Ремарку. Действие происходит в Германии на рубеже 20–30-х годов 20-го века. Ожоги войны, навсегда оставшиеся в душах людей, постоянно напоминают о себе. Трое друзей — Отто, Готфрид, Роберт и его возлюбленная Пат учатся жить в мире, где много боли и зла, предательства и малодушия. Билеты от 200 до 800 рублей.

20 мая в Тюмени будет богато на мероприятия. В этот день состоится открытие мотосезона. Праздник начнется у Технопарка в 11:00. Колонна мотоциклистов начнет движение по городу в 14:20 и примерно в 15:20 соберется у парковки ТРЦ "Тюмень Сити Молл", где также будет проходить праздничная программа.

В 12:00 в ИГиП ТюмГУ пройдет Правовой диктант. Участники смогут пройти тестирование и получить свой индивидуальный паспорт правового здоровья.

В Гилевской роще ожидается сразу несколько мероприятий. В 11:00 стартует городской фестиваль "Жара", в рамках которого в парке будет организовано пять площадок. Здесь пройдет и фестиваль шашлыка, и фестиваль кофе, и мастер-классы от предпринимателей и просто множество спортивных и интерактивных площадок для детей и взрослых. В рамках фестиваля состоится маркет дизайнеров и концептуальных проектов Igolkamarket. Свою продукцию гостям представят более 150 участников.

В это же время в роще стартует KID’S FEST. Гостей ждут шоу-программа, активные мастер-классы, зона художественных мастер-классов и творческих мастерских, фотозона и фотограф, вкусный фуд-корт, зона красоты для мам, ярмарка крафт и хэнд-мейд изделий. В 12:00 начнется детский рок-фестиваль "Сибирский кот". Здесь же пройдет флешмоб, чтобы установить рекорд "Самая большая рок-группа России".

Городской фестиваль MAY_ПИКНИК состоится в Европейском микрорайоне. На открытом воздухе участников ждет: воздушный шар и батуты; вкусное барбекю и чемпионат по поеданию бургеров; зажигательная музыка от Dj; VR-технологии; мастер-классы по танцам, живописи и кулинарии; фотозона и многое другое. Начало в 15:00.

20 мая на набережной реки Туры состоится экопробег, организованный в рамках международной акции "Ночь музеев — 2017" и Года экологии в России. К участию приглашаются тюменцы и гости областной столицы, выбравшие экологичные виды транспорта. Начало забегов в 18:00.

Также в этот день пройдет "Ночь музеев — 2017". Основные праздничные события "Музейной революции" развернутся в "Музейном квартале" (Сквер прощания, Площадь Борцов революции, Набережная р. Туры, сквер Ермака, территория у здания Музейного комплекса на ул. Советской 63). С подробной программой мероприятий можно познакомиться здесь.

В ДК "Нефтяник" в 21:00 начнется VI Благотворительный Венский бал. Церемония открытия – это грандиозное выступление дебютантов. Также в программе выдающаяся игра тюменского симфонического оркестра, впервые на Балу – приглашенный оперный певец мирового масштаба -Олег Лоза. Специальный гость, модель с мировым именем — Ксения Сухинова. В 2017 году 10% от стоимости каждого билета пойдет в фонд "Ключ к жизни" на безвозмездную помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. Стоимость билета 1100 рублей.

21 мая "Ангажемент" приглашает на спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Начало в 18:00, вход 500 рублей.

На сцене малого зала Тюменского драматического театра покажут дипломный спектакль выпускников кафедры актёрского искусства 2017 года Тюменского государственного института культуры о жизни и творчестве Сергея Есенина. Начало в 18:00, цена билета 200 рублей. В большом зале – комедия "Смешные деньги". Билеты от 400 до 1000 рублей.

В КТЗ "Байконур" в 18:00 большой электрический концерт группы Нева. Билеты от 500 рублей. В Rocketa club выступит Екатерина Яшникова. Вы услышите новые песни и те, что знаете наизусть, стихи и истории из жизни. Сильные и независимые туры случаются нечасто, потому очень советуем на него попасть. Начало в 19:00, билеты 200-300 рублей.

Насладиться спокойной классической музыкой в воскресный вечер можно в Тюменской филармонии. В 19:00 начнется концерт Тюменского симфонического оркестра, посвященного творчеству Сергея Рахманинова. Солист – заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано). Билеты от 500 до 1200 рублей.

В Rocketa Club в 19:00 концерт GO GO MILK “Fraulein”. Альбом, который заставит вас подумать над своей жизнью и над окружающей действительностью. На данный момент “fraulein” является лучшим отечественным альбомом текущего года. Убедитесь в этом сами, дорогие друзья. Вход 200 рублей.

