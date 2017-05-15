Городские леса начали обрабатывать от шелкопряда

До 29 мая в Тюмени проведут мероприятия по защите лесов от непарного шелкопряда. В обработке от вредителя нуждаются площади в 1720 гектаров.

Распылять инсектицидные препараты специалисты будут в Верхнем бору, в районе Учхоза, жилых районах Плеханово, Метелево, Воронино, в районах ТЭЦ-2, Гилево, Букино, Быково, Старого Ялуторовского тракта, Рабочего поселка, улиц Дружбы и Ветеранов труда и в районе озера Большой Тараскуль.

Как рассказали в МКУ "ЛесПаркХоз", применяемые препараты действуют непосредственно на насекомого-вредителя и безопасны для других насекомых, человека, животных, птиц и растений. За день до начала обработок на основных въездных дорогах в лесные массивы разместят предупредительные щиты. Обработка будет производиться с 22 до 7 часов.