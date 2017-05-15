Компания "Золотые луга" получила премию "Твердые знаки"

Компания "Золотые луга" заняла первое место по количеству упоминаний в федеральных и мировых СМИ в 2016 году среди тюменских предприятий потребительского рынка. Награду генеральному директору Евгении Чемеренко вручил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев 12 мая.

Премия "Твердые знаки" основана на результатах рейтинга "Коммерсантъ-Урал". В результатах мониторинга учитываются нейтрально-положительные упоминания в СМИ и экспертная оценка редакции. Среди источников: русскоязычные мировые и федеральные телеканалы, газеты, информационные агентства, интернет-ресурсы. Премия "Твердые знаки" в Тюмени проводится второй год.

"Нам очень приятно, что "Золотые луга" удостоены этой почетной награды. Компания всегда уделяла внимание не только постоянному повышению качеству продукции, но и своевременному информированию наших потребителей. Для нас эта победа — стимул к тому, чтобы работать еще более эффективно и радовать наших потребителей, предоставляя им качественные и полезные продукты", — отметила Евгения Чемеренко.

Компания "Золотые луга" основана в 2000 году. Золотые луга являются одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Вся молочная продукция Компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции.

Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: Молочный комбинат "Ситниковский", Молочный комбинат "Ишимский". Молочный комбинат "Ситниковский" является одним из филиалов Компании "Золотые луга", где находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Сегодня МК "Ситниковский" способен принимать на переработку до 500 тонн в сутки. Молочный комбинат "Ишимский" это крупное модернинизированное предприятие, способное переработать до 300 тонн молока в сутки.