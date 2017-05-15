Два миллиона рублей заплатили тюменцы за нарушения на платных парковках

В Тюмени продолжат расширять единое городское парковочное пространство. В планах — размещение парковок в квадрате улиц Герцена — Профсоюзная — Советская — Челюскинцев.

"Там на дорогах проблемы с пропускной способностью из-за несанкционированной парковки. Мы предполагаем, что на них можно будет разместить 3 тысячи автомобилей", — рассказал директор "Тюменьгортранса" Алексей Санник.

По данным организации, с начала года горожане заплатили около 2 миллионов рублей за нарушения правил, которые при помощи мобильных приборов фото- и видеофиксации запечатлели сотрудники парковок.

"Большинство водителей уже понимают, что это платные парковки, нужно заплатить за место на них и соблюдать их правила. Конечно, важен и стимулирующий фактор — неотвратимость наказания за нарушение правил парковки, поскольку сумма штрафа в разы больше стоимости стоянки", — отметил Алексей Санник.

Напомним, ранее платная парковка в центре Тюмени появилась возле администрации.