Тюменцев приглашают на литературный вечер, посвященный Чехову

Музей "Дом Машарова" в Тюмени приглашает писателей, краеведов и поклонников творчества Антона Павловича Чехова на литературно-творческий вечер "Писатель на все времена" 15 мая в 18:00.

Как рассказали в пресс-службе музейного комплекса имени Словцова, мероприятие проводится в рамках всероссийской акции "Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин", которая в течение последних лет стала доброй традицией. Акция привлекает внимание к населенным пунктам, которые посетил писатель в своем путешествии по Сибири на Сахалин в 1890 году. В Тюмени он побывал 15 мая (3 мая по старому стилю).

В программе вечера — театральные зарисовки по рассказам Чехова, исторические танцы от студии "Merletto" и беседы за чашкой чая.

Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: ул. Ленина, 24. Предварительная запись обязательна. Телефон 8 (3452) 46-13-10.

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова присоединился к акции в 2014 году, организовав для тюменцев и гостей города обзорные экскурсии "Что написано пером" и "Открой свою Тюмень", в 2015 году в Музее-усадьбе Колокольниковых была представлена выставка "По мотивам Чехова", посвященная 155-летию Антона Чехова и 125-летию его путешествия на Сахалин.