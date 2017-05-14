Тюменская служба занятости научит выпускников искать работу

Профориентационная акция "Старт к успеху" для учащихся выпускных курсов организаций профессионального образования стартует в Тюменской области с 15 мая и продлится до 26 мая.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения региона, специалисты службы занятости будут готовить выпускников к активному поведению на рынке труда после завершения обучения. В рамках акции во всех центрах занятости населения будут проходить ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, дни открытых дверей, дни профессиональной карьеры, профориентационные мастер-классы, круглые столы, технологические сессии, семинары, групповые и индивидуальные профориентационные консультации, рабочие встречи с руководителями кадровых служб предприятий и кадровых агентств.

Узнать о проводимых мероприятиях можно на "Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области" и на официальных страницах в социальных сетях.