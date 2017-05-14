Тюменские студенты делятся собственными лайфхаками в сети

Студенты Межрегионального центра компетенций Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса запустили флэшмоб в сети под хэштегом #МЦКЛайфхакТюмень. Акция включает серию видеолайфхаков. которые сделают жизнь проще.

Как сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, это студенческая инициатива, связанная с созданием оригинальных решений применения обычных предметов. Лайфхаки помогут экономить время, силы и деньги. Все серии лайфхаков можно будет посмотреть на сайте, на канале YouTube, а также во всех социальных сетях, пишет "Мегатюмeнь". Первый ролик посвящен тому, как красиво сложить из полотенца зайчика.

Лайфха́к (от англ. life hacking) — на сленге означает "хитрости жизни", "народную мудрость" или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время.