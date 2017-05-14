Тюменцам предлагают найти работу дистанционно

Ярмарка вакансий в режиме онлайн среди предприятий строительной сферы состоится в Тюмени 25 мая. Соискатели смогут стать ее участниками, не выходя из дома или офиса.

Ярмарки вакансий дают возможность изучить рынок труда и пообщаться с несколькими работодателями в одном месте. На этот раз Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района проводят мероприятие в онлайн-режиме. Любой желающий, имея доступ в Интернет, сможет не только наблюдать за тем, как проходит ярмарка, но и увидеть, какие работодатели и по каким вакансиям набирают персонал. Более того, если заинтересует какая-либо вакансия, можно будет в "прямом эфире" пообщаться с работодателем, позвонив по телефону (3452) 27-38-63, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".