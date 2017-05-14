Тюменцы противостоят пьянству

08:29 14 мая 2017
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| Фото: xn----7sbebh0ancglw1b6dwg.xn--p1ai

Акция по профилактике алкоголизма, приуроченная к Международному дню борьбы с пьянством 17 мая, стартует в Тюменской области. В течение трех месяцев в образовательных организациях и трудовых коллективах будут проводить информационно-просветительские мероприятия по этой теме.

Как сообщили в региональном департаменте социального развития, различные сценарии, презентации, информационные листовки и тематические видеоролики для организации профилактических мероприятий для волонтеров можно найти на сайте Областного центра профилактики и реабилитации.

Квалифицированную помощь по вопросам алкозависимости и наркозависимости окажут по адресам:
- в г. Тюмени: ул. Комсомольская,6;
- в г. Тобольске: 8 мкр., д.20;
- в г. Ишиме: ул. 8 марта, д.29;
либо по телефонам: (3452) 673-673, (3456) 24-50-50.

Специалисты ответят на вопросы в сети Интернет на сайте учреждения Областного центра профилактики и реабилитации и на сайте "Детки", где будет организована онлайн-конференция.

Также активисты смогут пригласить специалистов Областного центра профилактики и реабилитации для проведения мероприятия по профилактике алкоголизма по телефону: (3452) 214-900.

Теги: здоровье , профилактика , алкоголь
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