Эксперты помогают инициативным тюменцам в работе над проектами

Участники конкурса "Моя идея" в Тюмени посещают индивидуальные консультации экспертов, чтобы доработать свои проекты, получить объективную оценку и подготовиться к очной защите, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Экспертами выступают представители регионального проекта "Моя территория", а также другие представители общественных организаций - "Опора России", филиал Президентской библиотеки имени Ельцина в Тюменской, а также представители коммерческих структур.

На данном этапе проекты тюменской молодежи разделили на 4 категории: общественно-значимые проекты, экологические проекты, проекты по развитию Креативных индустрий Тюменской области, проекты для школьников и студентов.

В конкурсе социальных проектах "Моя идея" принимают участие десятки тюменских сообществ, в их числе филиал русского географического общества. Его представители хотят снимать научно-популярные фильмы в Хантымансийском заповеднике Малая Сосьва. А представители активной молодежи города Ишима собираются устроить бал-маскарад.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях "Перспектива".