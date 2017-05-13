В Тюмени откроется школа юного ветеринара

В Тюмени взрослые и дети смогут получить знания по уходу за питомцами в "Школе юного ветеринара". Занятия организует тюменский дом кошек "Мурка и Васька". После годового обучения участники получат сертификаты.

На занятиях ждут детей 8-14 лет, для подростков 15-18 лет и взрослых - без ограничения по возрасту. Занятия начнутся 15 мая. В одной группе буду обучаться одновременно 10-12 человек. Продолжительность занятия - один час. На уровне, доступном каждому отдельному возрасту будут изучаться кошачьи болезни и методы их профилактики.

Также юные ветеринары освоят практические навыки по уходу, содержанию и оказанию медицинской помощи животным: научатся делать уколы, подрезать когти, давать кошкам лекарства. Процесс обучения включает в себя посещение ветеринарных клиник, встречи с практикующими ветеринарами. Все знания, полученные в течение курса, обучающиеся смогут закрепить на практике - в доме кошек живет много животных и имеется свой ветеринарный кабинет.

Стоимость обучения можно узнать здесь. Средства, вырученные от занятий, пойдут на содержание и хозяйственные нужды приюта "Мурка и Васька".