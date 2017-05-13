Тюменцы могут научиться определять типы личности

Выпускник школы тренеров курса неформального образования Ренат Маннанов проведет в Тюмени мастер-класс по определению типа личности DISC. Занятие состоится в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) во вторник, 16 мая, с 19:30 до 21:30, пишет газета "AиФ в Зaпадной Cибири".
DISC — это четырехсекторная поведенческая модель для исследования поведения людей в окружающей их среде или в определенной ситуации. DISC рассматривает стили поведения и предпочтения в поведении, при этом не оценивает умственные способности человека, эмоциональный интеллект, не является инструментом выявления ценностей человека, не оценивает образование, способности и опыт.
Ренат расскажет о типологии личности и поведенческой модели DISC, и о том, как ее эффективно использовать. Участники мастер-класса узнают, как анализировать стиль поведения человека, и познакомятся с инструментами повышения эффективности работы для каждого стиля.
Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону коворкинга "Моя территория": 68-96-96.
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