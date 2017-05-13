Тюменский студент посетит Арктическую академию в Корее

Студент Тюменского индустриального университета Данил Балдин примет участие в Арктической академии – масштабном международном проекте, организуемом Корейским морским институтом и Университетом Арктики.

Конкурсный комитет Арктической академии рассмотрел 52 заявки из 30 вузов восьми стран. По итогам комиссии к участию в Арктической академии в Корее был отобран 21 студент, семь из которых представят Россию. Занятия пройдут Пусане с 6 по 15 июля, пишет "Вслyх.рy".

Участники прослушают лекции по арктической тематике, посетят корейские правительственные органы, исследовательские институты и промышленные зоны, а также выступят с презентациями своих научных проектов и университетов, которые они представляют, изложат свое видение развития важнейшего Арктического региона в будущем. Проект финансируется Министерством морских дел и рыболовства Кореи.

Студенты, успешно завершившие программу, получат сертификат Университета Арктики и Корейского морского института. Помощь в организации поездки в Корею представителям Тюменского индустриального университета оказывает Центр развития международного партнерства. В прошлом году ТИУ на престижном форуме представляла студентка Института геологии и нефтегазодобычи Камила Файзиева.