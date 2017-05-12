Общественники призывают тюменцев помочь пострадавшим от паводка в Ишиме

В результате паводка в Ишиме и Ишимском района оказались подтоплены более 4 тысяч домов, эвакуированы 420 человек, в том числе более 100 детей. Все силы подразделен­ий МЧС, властей и городских служб брошены на ликв­идацию последствий наводнения и оказание помощи пострадавшим. Общественники призывают тюменцев не оставаться равнодушными к беде соседей и поучаствовать в сборе гуманитарной помощи.

Как отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, мероприятия по борьбе с паводком, заранее организованные и проведенные в Ишиме, позволили городу избежать большой беды. Было организовано круглосуточное дежурство на дамбах, поэтому вовремя предупредили граждан и оперативно провели эвакуацию. К подъему воды готовились. Дачные участки, попавшие в зону возможного подтопления, были освобождены от людей, все были предупреждены. Оповещение граждан начали проводить еще с марта: снега было много, поэтому работали на опережение.

Президент России Владимир Путин, узнав о мерах по ликвидации последствий паводка в Тюменской области, констатировал, что спасатели и региональные власти принимают эффективные меры по оказанию помощи населению в районе подтопления.

11 мая поздно вечером Владимир Якушев прибыл в Ишим и совершил объезд по всем точкам, где ведутся противопаводковые мероприятия. В городе в течение последних суток непрерывно продолжались работы в микрорайоне Серебрянка. Завершена отсыпка дамбы протяженностью более двух километров в районе очистных сооружений и на улицах Крайняя и Малая. В работах задействованы 70 самосвалов и 11 единиц землеройной техники. Все службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов лично скоординировал работу сотрудников полиции в зоне подтопления. Полицейские продолжают в усиленном режиме обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан во время паводка. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют подомовой обход граждан и оповещают о возможном затоплении. Кроме того, стражи правопорядка оказывают помощь гражданам в перевозке вещей.

Сотрудниками медицинских служб осуществляется вакцинация населения, волонтеров, участников аварийно-спасательных работ.

"Ситуация не стала неожиданностью, власти были к ней готовы. Подготовка к паводку велась заранее, все меры были усилены, однако победить природу совсем непросто, у нее, как говорится, свои планы. Работа проводится колоссальная, но в силах тюменцев помочь соседнему Ишиму пережить трудное время весеннего паводка. Мы ведем переговоры с общественниками и политическими партиями по организации гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения. И уже в Тюмени открыт первый пункт сбора вещей и продуктов. Кроме того, проводится анализ ситуации: что именно необходимо ишимцам, в чем они нуждаются больше всего", — прокомментировал председатель Общественного совета при УМВД Тюмени, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин.

Пункт приема гуманитарной помощи действует в будние дни с 10 до 17 часов по адресу: г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1. Принимаются продукты длительного хранения (консервы, крупы, чай, сахар, соль, мука, макаронные изделия), постельные принадлежности, спички, перчатки для разбора завалов, одежда, нижнее белье, одноразовая посуда, медикаменты от простуды, средства личной гигиены: мыло, зубная паста. Сбор будет осуществляться до 21 мая. Ответственное лицо: Левин Михаил Валерьевич, (3452) 23-00-70.

Александр Пересторонин также призвал общественников, журналистов, просто неравнодушных тюменцев присоединиться к этой работе. "В 2015 году, когда произошло ЧП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, и в дорожной ловушке оказались около 700 автомобилей, журналисты и блогеры объединились и организовали сбор продуктов, воды, лекарств для водителей и пассажиров транспортных средств. Это яркий пример того, как нужно действовать, когда другие люди находятся в беде", — отметил он.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Ишима, к 8 часам 12 мая уровень воды в реке Ишим снизился на 1 см и составил 978 см. В зоне подтопления находятся 53 жилых дома. Эвакуирован 271 человек, в том числе 72 ребенка. В пунктах временного пребывания находятся 90 человек, из них 26 детей. Остальные ишимцы разместились у родственников и знакомых или вернулись из садоводческих товариществ на постоянное место жительства.