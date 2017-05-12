Юные инспекторы движения Югры и Ямала приедут на соревнования в Тюмень

Более 30 команд юных инспекторов движения из Тюменской области, Югры и Ямала примут участие в соревнованиях "Безопасное колесо", которые пройдут в Тюмени на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря "Остров детства" с 16 по 19 мая, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Участники конкурса уже победили в соревнованиях юных велосипедистов в городах и районах Тюменской области. Они проводят большую пропагандистскую работу по дорожной безопасности в своих муниципалитетах с малышами, своими сверстниками и даже взрослыми участниками дорожного движения.

В программе конкурса соревнования в фигурном вождении велосипеда, в вождении в автогородке, в знании правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, в умении оказать первую помощь, а также выступление в творческом конкурсе, посвященном 85-летию службы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции.

Победители конкурса представят нашу область на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо", который пройдет в Ульяновске с 1 по 8 июня.