Большинство наград математического турнира досталось тюменским школьникам

Фото пресс-службы департамента образования и науки Тюменской области

Юные тюменские математики показали высокие результаты на межрегиональном турнире ТЮМ_72, завоевав 11 из 16 наград, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

В высшей лиге среди семиклассников первое место заняли челябинцы команды "fml31" из лицея №31, на втором месте команда 7 класса ФМШ "Бешеный цилиндр", третье место – у команды шестиклассников ФМШ "Острый угол".

Среди восьмых классов в высшей лиге не оставили шансов соперникам команда "8.1" ФМШ, вторыми стали "ЦДМО-*-1" из Кургана, третьими - сборная учеников областной физико-математической школы "РАНС". В первой лиге (5 классы) лидеры - ученики гимназии №16 Тюмени, второе место у лицея №130 Екатеринбурга, третье – у тюменской школы №88.

Среди 6 классов I место у тюменской школы №25, второе разделили гимназия №16 и лицея №130 г. Екатеринбурга. Среди 7 классов все призовые места остались в Тюмени: первыми стали ученики 92 школы, вторыми – ребята из 16 гимназии, третье место у команды "Теоретики" 92 школы.

Отметим, что впервые такой турнир состоялся в Тюмени в прошлом году по инициативе губернатора Владимира Якушева, в нем участвовали 52 команды из Екатеринбурга, Сургута, Ханты-Мансийска и других городов. В этом году география расширилась, а число команд выросло до 80.