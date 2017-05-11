Тюменские студенты проведут субботник в археологическом музее-заповеднике

Студенты Западно-Сибирского колледжа, Тюменского колледжа водного транспорта и Тюменского лесотехникума выйдут на уборку территории археологического музея-заповедника 12 мая.

Как сообщили в пресс-службе музейного комплекса Тюменской области, акция "Экологический десант" организована Тюменским музейно-просветительским объединением в рамках Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии в России.

Субботник пройдет с 11 до 13 часов. Напомним, что музей-заповедник на озере Андреевском располагается на 23-м километре Ялуторовского тракта.