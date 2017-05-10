Вода в Туре пошла на убыль

16:45 10 мая 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

По сообщению департамента безопасности жизнедеятельности Тюмени, ситуация с подъемом воды в Туре стабилизируется. Ее уровень пошел на спад, за сутки — минус два сантиметра.

Сейчас уровень воды в Туре составляет 605 сантиметров. Его снижение фиксируют и в притоках реки. Как отмечают специалисты, за время наблюдений за Турой выход воды в пойму реки, когда нужны водозащитные дамбы, происходит при подъеме до 650 сантиметров.

Теги: река , паводок
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2017