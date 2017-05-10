Вода в Туре пошла на убыль

По сообщению департамента безопасности жизнедеятельности Тюмени, ситуация с подъемом воды в Туре стабилизируется. Ее уровень пошел на спад, за сутки — минус два сантиметра.
Сейчас уровень воды в Туре составляет 605 сантиметров. Его снижение фиксируют и в притоках реки. Как отмечают специалисты, за время наблюдений за Турой выход воды в пойму реки, когда нужны водозащитные дамбы, происходит при подъеме до 650 сантиметров.
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