Вода в Туре пошла на убыль

По сообщению департамента безопасности жизнедеятельности Тюмени, ситуация с подъемом воды в Туре стабилизируется. Ее уровень пошел на спад, за сутки — минус два сантиметра.

Сейчас уровень воды в Туре составляет 605 сантиметров. Его снижение фиксируют и в притоках реки. Как отмечают специалисты, за время наблюдений за Турой выход воды в пойму реки, когда нужны водозащитные дамбы, происходит при подъеме до 650 сантиметров.