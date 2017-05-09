Молодые тюменцы примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов

В Тюменской области стартовал отбор кандидатов на участие во всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи. От жителей региона поступило 1138 заявок, оргкомитету предстоит выбрать 200 человек.

При регистрации участники могли выбрать несколько направлений: экономика, IT, предпринимательство, культура и история, журналистика и СМИ, спорт и ЗОЖ, искусство и творчество и другие. Отбор на мероприятие будет проходить по критериям, разработанным Национального подготовительным комитетом совместно с Агентством стратегических инициатив, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".

Как рассказала член регионального подготовительного комитета Тюменской области Ольга Петрушина, участников будут отбирать, исходя из их опыта и глубины погружения в тему.

"Внутри каждого направления на основании критериев проставляются коэффициенты, соответствующие степени тех или иных достижений, и оценивается профессионализм в этой сфере. Список 200 участников согласуется в Национальном подготовительном комитете", – отметила она.

Тем, кто не войдет в состав делегации на фестиваль, не стоит отчаиваться, потому что Тюмень тоже станет частью ВФМС, с 14 по 17 октября наш город посетят делегации Ганы и Бразилии – и все желающие смогут включиться в процесс подготовки этого события.

