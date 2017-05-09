Викуловский музей представит военную технику в миниатюре

Новый выставочный проект "Техника военных лет в миниатюре" запустили в Викуловском народном краеведческом музее им. А.В. Давыдова в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В создании экспозиции приняли участие энтузиасты Тюменского общества моделистов.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, посетители увидят танки, СУ, броневики, самолёты разных стран - СССР, Германии, Франции, Италии, Англии. Макеты выполнены в масштабе "1:35", "1:48". Все они созданы по фотографиям, кадрам кинохроники и соответствуют историческим прототипам.

Особое место на выставке занимают боевые машины Красной Армии: легендарный танк "Т–34"; "охотник на "Тигров" - танк "ИС-2"; истребитель "Як-3", крушивший немецкие самолёты; реактивный миномёт "Катюша" - "чёрная смерть" врага. Всего более 60 моделей военной техники. Выставка будет действовать до 31 мая 2017 года.

