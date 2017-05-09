Тюменских подростков зовут трудиться в центр "Дзержинец"

В центре "Дзержинец" создана творческая бригада для детей "группы особого внимания", в котором подростки будут заниматься хозяйственными вопросами, убирать территорию, высаживать цветы, а также распишут красками стены башни.

Кроме того, стартовал прием документов для трудоустройства молодых тюменцев на первую смену в отряды мэра. Также есть вакансии помощника делопроизводителя и социального работника. Наставники и педагоги "Дзержинца" помогают собрать пакет документов, сотрудничают детскими поликлиниками, с МФЦ и МВД, районными комиссиями по делам несовершеннолетних.

В центре продолжают ежедневно работать авторские студии – клуб общения, "Школа выученных уроков", Школа права, творческая студия, "Проф.нэт". Проходят индивидуальные консультации по подготовке ребят к ОГЭ и ЕГЭ, пишет "Мегaтюмень".