Тюменскому дому милосердия необходимы средства на восстановление кровли

Фото из группы дома милосердия во "Вконтакте"

Тюменский дом милосердия "Богадельня", оказывающий помощь бездомным и малоимущим, нуждается в помощи горожан. Недавно в здании отремонтировали кровлю веранды, протекшую во время дождя. Стоимость работ по восстановлению строители оценили в 18,6 тысяч рублей, но учреждению не хватает средств на оплату.

"Благодарим всех, кто перечислил средства на материалы для ремонта веранды "Богадельни", где мы сушим белье пациентов. Нам не хватает 12 тысяч рублей. Будем признательны за любую посильную помощь", - сообщает руководитель дома милосердия Галина Паршуткина.

Также центру требуются средства на приобретение бахил, туалетной бумаги, моющих средств, порошка для стиральных машин.

Актуальные объявления о сборе средств появляются в официальной группе учреждения в социальной сети "Вконтакте". Денежные средства можно перечислить на карту: 5469 6700 1319 8711. Или связаться с руководителем дома милосердия по телефону: 8–909-737–50–50.