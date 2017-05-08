Психолог советует тюменцам не торопиться с увольнением

Усталость от работы вовсе не означает, что нужно срочно сменить сферу деятельности, уверена кандидат психологических наук, доцент Тюменского госуниверситета Мария Богданова.

"Нередко причиной желания уволиться является не "тяга к перемене мест", а синдром эмоционального выгорания. Необходимо взять хороший полноценный отпуск и как следует восстановиться", - рассказала эксперт в интервью газете "Тюмeнская облaсть cегодня".

По словам психолога, для начала нужно понять, действительно ли вам необходимо сменить профессиональную сферу. Зачастую успешные примеры смены профессии как раз начинаются с того, что человек уже знает, кем именно он хочет стать.

Перемену в жизни, если вы все же на нее решились, надо правильно организовать. Совершенно точно будет необходима финансовая подушка безопасности. Ведь уволившись с работы, вам, скорее всего, придется потратить время и деньги на дополнительное обучение, поиск нового места. У многих есть обязательства – семья, ипотека.

"Попробуйте рассчитать время, когда вы сможете оставить эту работу, ориентируясь на то, сколько потребуется времени, чтобы создать финансовую подушку, найдите альтернативные способы заработка, которые не будут мешать получать новое образование и искать новую работу. Когда срок определен, становится легче", - отметила Мария Богданова.