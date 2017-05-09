В Тюмени стартовала регистрация на правовой диктант

09:37 09 мая 2017
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studdozor.ru
| Фото: studdozor.ru

Второй всероссийский правовой диктант состоится в Тюмени 20 мая на площадках Института государства и права ТюмГУ и Центра молодежных инициатив ТИУ. Прием онлайн-заявок уже стартовал.

В онлайн-заявке необходимо будет указать выбранную площадку. На согласовании находится третья – в здании Общественной палаты Тюменской области. Организаторы рассчитывают, что в акции примут участие около 300 человек, пишет "Вcлух.ру".

Напомним, второй Всероссийский правовой диктант будет проходить в формате теста, где нужно ответить на 50 вопросов из самых важных для каждого гражданина отраслей права: здоровье, финансы, безопасность, гражданское право. Вопросы, обещают организаторы, не будут сильно сложными. Специальных знаний не потребуется.

По итогам акции каждый участник получит по электронной почте сертификат с его индивидуальным баллом. На основании полученных результатов организаторы составят "карту правовой грамотности", чтобы создавать актуальные проекты по правовому просвещению.

Теги: регистрация , образование
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