Тюменцы могут зарабатывать на своих увлечениях

Тюменцы могут превратить свое увлечение бизнес. В этом могут помочь специалисты Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района в рамках программы по содействию самозанятости.

Например, тюменка Екатерина Гольцман, которая с детства любила шить, получила субсидию в размере 58 тыс. рублей и открыла в поселке Винзили швейное ателье по ремонту и поживу меховых изделий.

" Свою первую вещь я создала еще в 5 лет, когда из маминой старой юбки сшила себе топик. И затем всю свою юность я с удовольствием занималась швейным делом, поэтому, когда настало время выбирать профессию, поступила в Колледж профессионально-педагогических технологий по направлению "Моделирование и конструирование одежды". Однако после окончания колледжа найти работу оказалось непросто", - рассказала начинающая предпринимательница.

В 2017 году ее супруг Александр тоже получил финансовую помощь от Центра занятости в размере 117, 6 тыс. рублей. И дело, которое он открыл, напрямую связано с бизнесом супруги – это биочистка меха. Несмотря на то, что это направление будет реализовано в поселке Винзили, в планах супругов Гольцман открыть пункты приема изделий в торговых центрах Тюмени, пишет "Мегатюмeнь".