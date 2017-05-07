Тюменских школьников учат выбирать будущую профессию осознанно

18:24 07 мая 2017
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sheeptravel.de
| Фото: sheeptravel.de

Специалисты Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района подвели итоги реализации в текущем учебном году программы "Перспектива", в рамках которой старшеклассников мотивируют к осознанному выбору вуза и будущей профессии.

Ведущий психолог отдела профессиональной ориентации граждан Любовь Заворина рассказала, что в этом году выросло количество школ, вовлеченных в проект. Теперь элективный курс, стартовавший пять лет назад, проходит в 22 образовательных учреждениях. Кроме того, работа команд становится более динамичной, а жизненные траектории персонажей – разнообразнее.  

"Если в прошлом году все персонажи как один создавали многодетные семьи и получали высшее образование, то в этом году игровые персонажи делали музыкальную карьеру без образования, занимались наукой", - прокомментировала эксперт центра занятости.

Сами школьники отмечают, что проект помогает узнать больше об интересующей профессии, разобраться в себе и уже в подростковом возрасте смоделировать перспективу своего профессионального развития, пишут "Аргумeнты и факты в Западной Сибири".

Теги: занятость населения , школьники , профессии , профориентация
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