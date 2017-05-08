Юные тюменцы изучали мир профессий на предприятиях

Тюменские школьники вместе со своими родителями, всего более 450 человек, побывали на местных предприятиях в рамках акция "Неделя без турникетов", чтобы познакомиться с профессиями и спецификой производства, пишет "Мегaтюмень".

Учащимся удалось побольше узнать о профессиях, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, агрономией и ветеринарией. Кроме того, специалисты центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района провели ряд мероприятий в Job-кафе по теме "Путь к успеху", мастер-классы "Пишем резюме правильно" и "Как пройти собеседование успешно". Для работодателей состоялся круглый стол "Развитие студенческих отрядов как инструмент подготовки кадров для АПК".

Организаторы надеются, что благодаря акции кто-то из школьников уже сейчас выберет себе профессию, а кто-то из тех, кто уже сделал этот выбор, – предприятие, на которое в дальнейшем захочет трудоустроиться, потому что будет иметь представление о нем не понаслышке.