"Парад наследников Победы" прошел в Тюменском районе

Более 2,5 тысяч человек приняли участие в традиционном "Параде наследников победы", который прошел 6 мая в селе Успенка Тюменского района и был посвящен 75-летию Сталинградской битвы.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, в составе сводной колонны прошли члены районного Совета ветеранов, депутаты и сотрудники администрации района, работники промышленных и сельскохозяйственных предприятий, представители отраслей ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также участники байк-клуба "Ночные волки".

Открыли парад автомобили военных лет: ГАЗ 67, Газ 69, "Виллис". За ними - знаменная группа курсантов ТВВИКУ. Командовал парадом военный комиссар по Тюменскому, Нижнетавдинскому и Ярковскому районам Андрей Матвеев.

Со словами благодарности и поддержки к ветеранам, с поздравлением ко всем участникам парада обратилась глава Тюменского района Светлана Иванова. В этом году в честь 75-летия Сталинградской битвы в составе колонны проехали автоплатформы с композициями знаменитых памятников защитникам Сталинграда: морским десантникам, санитарам, защитникам дома Павлова. Завершала парад композиция "Родина-мать".

Участники парада возложили цветы к мемориалу Памяти и почтили минутой молчания погибших земляков. Артисты Тюменского района поздравили земляков концертом, а всех желающих угощали солдатской кашей из полевой кухни.