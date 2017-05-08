В Армизонском организовали танцевальные площадки для ветеранов

Танцевальные ретро-площадки "В лесу прифронтовом" будут работать в парке "Юбилейный" села Армизонском Тюменской области в течение мая. Ветераны смогут вспомнить о былом, спеть любимые песни и потанцевать под мелодии своей юности, сообщили в пресс-службе губернатора.

В Армизонском районе, как и в других муниципалитетах Тюменской области, специалисты сферы культуры активно работали, чтобы сделать День Победы ярким и запоминающимся праздником для земляков.

Так, в конце апреля в районе прошла акция "Радуга добра", в рамках которой были организованы субботники, индивидуальные поздравления ветеранов, закладка аллей, уборка придомовых территорий, парка, зон отдыха, спортивные и творческие мероприятия.

С 1 по 9 мая в малых деревнях работают творческие коллективы районного Дома культуры, которые поздравляют земляков выездными праздничными программами "Помнят деревни и села".

Факельные шествия "Свеча памяти", в которых примут участие трудовые коллективы организаций и учреждений района, запланированы 8 мая в с. Армизонское и на территории сельских поселений района. А на площади районного Дома культуры выступит театр фронтовой песни "А песня готова на бой…", где прозвучат музыкально-театрализованные композиции песен военных лет.