Съемки фильма "Тобол" привлекут новых туристов в Тюменскую область

Новый туристический объект появится в Тобольске – уникальный интерактивный проект под открытым небом "Посад сибирских старожилов". В настоящее время он находится в безвозмездной аренде у съемочной группы фильма "Тобол", а после станет привлекательным местом для отдыха горожан и гостей региона.

Как рассказала директор Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Наталья Вертянкина, "Посад сибирских старожилов" расположился в подгорной части города. Зимой там уже отсняли несколько сцен для кино, летом съемки продолжатся. Посад представляет собой макет Тобольска начала 18 века. Уже возведены все основные здания — в частности, предполагаемый дом Семена Ремезова, дворец сибирского губернатора Гагарина, церкви, пристань, дома простых тоболяков и другие постройки, пишет "Вcлух.ру".

"Подобного в России пока нет. При этом уже есть киногруппы, которые хотят здесь снимать другие фильмы. Это наша совместная с Тобольским музеем-заповедником гордость", - поделился главный режиссер "Тобола" Игорь Зайцев.

По словам Натальи Вертянкиной, уже есть идеи, как привлечь гостей на территорию "Посада сибирских старожилов". В частности, будут готовиться интерактивные программы для взрослых и детей, которые позволят окунуться в историю тобольской земли.

"Такие масштабные события, как съемки художественного кино, безусловно, поспособствуют развитию позитивного имиджа Тобольска и Тюменской области. Если сегодня мы принимаем 300 тысяч туристов в год, то мы планируем увеличить эту цифру хотя бы до полумиллиона", - поделилась планами директор музея.