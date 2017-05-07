В Тюмени объявили массовый сбор жести

Акция по массовому сбору жестяных банок и крышек состоится в Тюмени 13 мая. Волонтеры будут принимать жесть и другой некрупный метал в трех точках города.

С 10.00 до 11.00 прием будет вестись в заречных микрорайонах (заречный проезд, 12а, у "Монетки") и у ТРЦ "Фаворит". С 11.00 до 12.00 эковолонтеров можно будет найти на Малыгина, 51. С 12.00 до 13.00 привезти металл можно также в гараж на Московском тракте, 139 к.3. Заезд напротив Тюменского РОВД (Московский тракт 175), гараж № 93.

По словам организаторов акции из экологического движения "Круговорот", будут приниматься жестяные банки (открытые и пустые), крышки от стеклянных банок, а также другие бытовые изделия из металла: алюминиевые банки, посуда, дверные ручки, гвозди, шурупы и иная металлическая фурнитура. Не подлежат приему крупные металлические предметы, а также металлические газовые баллоны (даже пустые). Все сырье должно быть чистым.

Найти волонтеров будет несложно: они будут в зеленых жилетках. Уже 15 мая собранное сырье будет сдано переработчику. На вырученные деньги активисты компенсируют расходы на заказ грузового автомобиля, которое доставит вторсырье на предприятие, пишет "Тюменская oбласть сегодня".